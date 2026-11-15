Земельний податок відмінили: хто може законно уникнути платіжок

Щороку квитанції за нерухомість та землю витягують левову частку доходів українців поважного віку. Проте існує цілком легальний механізм, який дозволяє назавжди викреслити одну з найнеприємніших граф у чеку.

Кому держава дозволяє ігнорувати квитанції

Українські громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок за віком, можуть абсолютно легально не сплачувати земельний податок. Головна умова для скасування нарахувань полягає у тому, щоб розмір вашої території чітко вписувався у встановлені державою нормативи, про що повідомляє Державна податкова служба.

Відтак, розмір території, за яку можна не віддавати гроші, чітко залежить від її цільового призначення та місця розташування. Найбільшу площу виділено для ведення особистого сільського господарства – тут літні люди повністю звільняються від платежів за наділи до 2 гектарів.

Якщо ж йдеться про інші потреби, то неоподатковувані норми є значно меншими. Зокрема, ліміти для уникнення податку становлять:

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку в селах;

до 0,15 гектара – для аналогічних потреб у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для житлових будинків у містах, а також для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,01 гектара – для зведення індивідуальних гаражів.

Що відомо про додаткові фінансові послаблення для літніх людей

Земельний податок – це лише частина доступної економії для українців на заслуженому відпочинку. Як вже повідомлялося, власники пенсійного посвідчення мають право на безоплатний проїзд у міських трамваях, тролейбусах, автобусах та приміських електричках.

Водночас із приватними маршрутками ситуація складніша, адже право на безкоштовний проїзд там визначається виключно рішеннями місцевої влади. Крім того, окремі категорії літніх людей, як-от колишні медики чи педагоги в сільській місцевості, можуть оформити стовідсоткову знижку на оплату комунальних послуг.