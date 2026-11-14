Що дає пенсійне посвідчення: які податки та послуги можна більше не оплачувати

Що дає пенсійне посвідчення в Україні

Окрім щомісячних грошових нарахувань, власники пенсійного посвідчення мають законне право на низку державних пільг, які дозволяють суттєво економити.

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Йдеться про безкоштовний проїзд, медичне забезпечення, знижки на страхування та навіть звільнення від податків, про що нагадує Пенсійний фонд України. Найбільш відчутною для гаманця є можливість не платити за проїзд у міському транспорті, адже пенсіонери за віком можуть безкоштовно користуватися міськими автобусами, трамваями, тролейбусами та приміськими електричками.

Водночас у приватних маршрутках і таксі доведеться платити повну вартість, якщо місцева влада не ухвалила іншого рішення.

Важливо! Варто пам'ятати, що у багатьох містах звичне паперове посвідчення більше не діє, тому необхідно оформлювати місцевий електронний квиток, щоб уникнути штрафів.

Що стосується здоров'я, то урядова програма "Доступні ліки" дозволяє літнім людям отримувати препарати від серцево-судинних хвороб, діабету чи астми абсолютно безкоштовно або з мінімальною доплатою. Для цього достатньо мати електронний рецепт від свого сімейного лікаря.

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Які податки та збори можна більше не платити

Держава також знімає з пенсіонерів частину фінансового навантаження у вигляді податків. Зокрема, ви можете не платити земельний податок, якщо ваша ділянка не перевищує 0,25 гектара у селі, 0,15 гектара у селищі або 0,10 гектара у місті. Це правило також діє для дачного будівництва та садівництва.

Якщо ж пенсіонер продовжує вести бізнес і зареєстрований як ФОП, він офіційно звільняється від сплати єдиного соціального внеску за себе. А водії літнього віку, які керують власним авто з двигуном до 2500 кубічних сантиметрів, мають право купувати автоцивілку зі знижкою 50 відсотків.

Крім того, держава гарантує безоплатну первинну правову допомогу для захисту своїх інтересів.

Що відомо про додаткові комунальні та оздоровчі пільги

Правила надання пільг для українців похилого віку постійно оновлюються. Як ми повідомляли раніше, окремі категорії громадян можуть отримати 100 відсотків знижки на оплату комуналки. Ця щедра пільга доступна колишнім педагогам, медикам та працівникам культури, які працювали та залишилися жити у сільській місцевості.

Водночас програми санаторно-курортного лікування зазнали суттєвих скорочень. Станом на зараз право на безкоштовне оздоровлення збережене виключно для осіб, які зазнали незаконного позбавлення волі внаслідок збройної агресії та повернулися з полону.