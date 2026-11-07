Оздоровчі для пенсіонерів: хто отримає путівку у 2026 році

Кому залишили право на безоплатне оздоровлення

У державному бюджеті на 2023–2025 роки витрати на санаторно-курортне лікування для більшості пільговиків фактично не передбачалися.

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Станом на зараз право на безкоштовне оздоровлення збережене виключно для осіб, які зазнали незаконного позбавлення волі внаслідок збройної агресії та повернулися з полону, пише Фонд соціального забезпечення.

Як оформити путівку та куди звертатися

Щоб поїхати в санаторій, пенсіонеру необхідно звернутися до органів соціального захисту населення або подати відповідні документи через найближчий ЦНАП за місцем проживання.

Стандартний пакет включає заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також обов'язковий медичний висновок від сімейного лікаря. У цій довідці має бути чітко вказано, який саме профіль лікування рекомендований пацієнту.

Крім того, заявник повинен надати документ, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи через війну. Саме цей папірець є головною підставою для отримання путівки коштом держави.

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Які ще пільги доступні українським пенсіонерам

Попри скорочення програм оздоровлення, літні люди в Україні зберігають низку інших важливих преференцій, які допомагають економити гроші.

Зокрема, деякі громадяни мають право на безоплатне або пільгове отримання лікарських засобів за рецептами лікарів. Такі гарантії поширюються, зокрема, на осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та окремі категорії пенсіонерів.

Водночас умови отримання медикаментів залежать від статусу людини та підстав для надання пільги.