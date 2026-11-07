Оздоровительные путевки для пенсионеров: кто получит путевку в 2026 году

Кто до сих пор может получить путевку на оздоровление / Pexels
Правила предоставления льготного оздоровления для пожилых украинцев претерпели кардинальные изменения. Теперь рассчитывать на такую форму государственной поддержки сможет лишь одна узкая категория граждан.
Кому предоставлено право на бесплатное оздоровление
В государственном бюджете на 2023–2025 годы расходы на санаторно-курортное лечение для большинства льготников фактически не предусматривались.
Прогнозы
На данный момент право на бесплатное оздоровление сохранено исключительно для лиц, подвергшихся незаконному лишению свободы в результате вооруженной агрессии и вернувшихся из плена, пишет Фонд социального обеспечения.
Как оформить путевку и куда обращаться
Чтобы поехать в санаторий, пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или подать соответствующие документы через ближайший ЦПАУ по месту жительства.
Стандартный пакет документов включает заявление, копии паспорта и идентификационного кода, а также обязательное медицинское заключение от семейного врача. В этой справке должно быть четко указано, какой именно профиль лечения рекомендован пациенту.
Кроме того, заявитель должен предоставить документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в связи с войной. Именно этот документ является основным основанием для получения путевки за счет государства.
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Что еще доступно украинским пенсионерам в плане льгот
Несмотря на сокращение оздоровительных программ, пожилые люди в Украине сохраняют ряд других важных льгот, которые помогают экономить деньги.
В частности, некоторые граждане имеют право на бесплатное или льготное получение лекарственных средств по рецептам врачей. Такие гарантии распространяются, в частности, на лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и отдельные категории пенсионеров.
В то же время условия получения лекарств зависят от статуса человека и оснований для предоставления льготы.
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