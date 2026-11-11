Безкоштовний проїзд у Києві: Кличко назвав важливу умову

Чи буде у Києві безоплатний проїзд

Левова частка цих коштів йде на закупівлю пального та базове обслуговування автопарку, про що повідомив міський голова Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів.

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Ми готові це зробити, але обов'язково має бути компенсація– наголосив Кличко.

Зокрема, запровадження повністю безоплатного проїзду в комунальному транспорті вимагатиме додаткових вливань – близько 2,2 мільярда гривень бюджетної компенсації щороку. Проте держава вже має величезний борг перед столицею, який накопичувався роками.

Важливо! За словами Кличка, за останні 11 років Кабінет Міністрів заборгував Києву понад 8 мільярдів гривень. Це ті самі субвенції, які уряд мав би виплачувати місту за безкоштовне перевезення пільговиків, але ці гроші так і не надійшли до місцевого бюджету, змушуючи місто перекривати дірки власним коштом.

Нагадаємо, що 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва.

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Віталій Кличко прокоментував ідею щодо проїзду. Він наголосив, що столиці не вистачає водіїв для збільшення кількості автобусів. Також мер Києві додав, що уряд має борг перед столицею.