Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва

Глава держави повідомив про результати селектора у своєму телеграм-каналі. За його словами, влада готує комплексні рішення для столиці, а на Дніпропетровщині енергетики цілодобово ліквідують знеструмлення після масованої російської атаки.

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Резервний транспорт і безкоштовний проїзд у столиці

Прем'єр-міністр, секретар РНБО та міністр внутрішніх справ представили президенту варіанти резервних транспортних схем для столиці. Наразі опрацьовується необхідна кількість автобусів, а також реорганізація дорожнього руху в окремих частинах міста.

Це дозволить зберегти сполучення в разі можливих збоїв у роботі метрополітену чи ускладнень на мостах через Дніпро.

Доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва. Дякую за конкретні пропозиції– наголосив Президент.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, чи безкоштовний проїзд в Києві планується на постійній основі, чи, до прикладу, під час збоїв в роботі метро.



"Думаю, що завтра (9 листопада – 24 Канал) прем'єр-міністр представить деталі, і якщо завтра ж затвердять, то дамо більше інформації", – повідомив радник президента Дмитро Литвин.

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Ще однією темою селекторної наради стали наслідки обстрілів у Дніпропетровській області, зокрема в Дніпрі, Павлограді та Кам'янському. На піку відключень без електричного живлення залишилися понад 600 тисяч абонентів – люди, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі електропостачання в регіоні поступово відновлюють ремонтні бригади.

Крім того, учасники заслухали доповіді щодо ситуації в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових населених пунктах. Окремі завдання визначили для МЗС України та дипломатичної команди Офісу Президента напередодні міжнародних зустрічей: для підтримки українців узимку триває підготовка нових енергетичних і фінансових пакетів допомоги.

Раніше глава держави зазначав, що через російські атаки найгірша ситуація з відновленням спостерігалася саме в Києві, де жителі зіткнулися з тривалими знеструмленнями. Він розкритикував столичну владу через провал підготовки резервного живлення.