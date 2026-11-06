"Підготовка провалена": Зеленський розкритикував Київ через резервне живлення

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, урядовці зараз окремо займаються проблемами столиці та суттєво прискорюють постачання техніки.

Adv

популярні відео

Що сказав Зеленський

Задля подолання кризових ситуацій в Україні планують збільшити чисельність ремонтних бригад. До ліквідації наслідків російських атак також залучатимуть військовослужбовців ЗСУ.

Глава держави обговорив із прем'єр-міністром запровадження додаткових заходів підтримки для залізничників, енергетиків і працівників комунальних служб, які безперервно відновлюють пошкоджені об'єкти.

Основною ціллю російських ударів залишаються розподільчі пристрої, електричні мережі та трансформатори. Через локальні пошкодження інфраструктури окремі регіони відчувають нестачу світла навіть за умови достатнього виробництва електроенергії в країні.

Для оперативного проведення відновлювальних робіт Україна узгодила нові домовленості про передачу резервного устаткування з Німеччиною, Іспанією, Словаччиною та іншими міжнародними партнерами.

Водночас українська розвідка фіксує підготовку противника до нових атак проти мостів через Дніпро, енергетичних вузлів та цивільних об'єктів, тому держава продовжує наполягати на швидкій передачі ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

Реклама

Що було відомо раніше?

Як вже повідомлялося, російська армія посилила повітряний терор проти столиці та регіонів, завдаючи масованих балістичних ударів по об'єктах логістики та критичної інфраструктури.

6 листопада президент Володимир Зеленський за підсумками селектора повідомив, що найгірша ситуація з відновленням склалася в Києві. Глава держави наголосив, що перебої зі світлом і водою виникли зокрема через невиконання рішень на рівні міста.

Через системні обстріли на початку листопада три теплоелектроцентралі Києва припинили генерацію, після чого для підтримки водопостачання та базових систем у місті почали екстрено встановлювати додаткові генератори й резервні схеми живлення.

Натомість Кличко відповів Зеленському, що варто припинити призначати винних.