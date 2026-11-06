"Подготовка провалена": Зеленский раскритиковал Киев из-за резервного энергоснабжения

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, члены правительства в настоящее время отдельно занимаются проблемами столицы и существенно ускоряют поставки техники.

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Что сказал Зеленский

Для преодоления кризисных ситуаций в Украине планируется увеличить численность ремонтных бригад. К ликвидации последствий российских атак также будут привлекаться военнослужащие ВСУ.

Глава государства обсудил с премьер-министром введение дополнительных мер поддержки для железнодорожников, энергетиков и работников коммунальных служб, которые непрерывно восстанавливают поврежденные объекты.

Основной целью российских ударов остаются распределительные устройства, электрические сети и трансформаторы. Из-за локальных повреждений инфраструктуры отдельные регионы испытывают нехватку света даже при достаточном производстве электроэнергии в стране.

Для оперативного проведения восстановительных работ Украина согласовала новые договоренности о передаче резервного оборудования с Германией, Испанией, Словакией и другими международными партнерами.

В то же время украинская разведка фиксирует подготовку противника к новым атакам на мосты через Днепр, энергетические узлы и гражданские объекты, поэтому государство продолжает настаивать на скорейшей передаче ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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Что было известно ранее?

Как уже сообщалось, российская армия усилила воздушный террор против столицы и регионов, нанося массированные баллистические удары по объектам логистики и критической инфраструктуры.

6 ноября президент Владимир Зеленский по итогам селектора сообщил, чтоНаихудшая ситуация с восстановлением сложилась в Киеве. Глава государства подчеркнул, что перебои со светом и водой возникли, в частности, из-за невыполнения решений на городском уровне.

Из-за систематических обстрелов в начале ноября три теплоэлектроцентрали Киева прекратили выработку электроэнергии, после чего для поддержания водоснабжения и базовых систем в городе начали экстренно устанавливать дополнительные генераторы и резервные схемы питания.

В свою очередь Кличко ответил Зеленскому, чтоследует прекратить назначать виновных.