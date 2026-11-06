Следует перестать искать виновных, – Кличко ответил Зеленскому по поводу подготовки Киева к зиме

Мэр отреагировал на критику главы государства в связи с провалом подготовки города к наступлению холодов и массированными атаками на инфраструктуру в своем телеграм-канале.

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Что сказал Кличко Зеленскому

Виталий Кличко отметил, что отопительный сезон в столице стартовал еще 16 октября, а городские власти даже не приглашают на профильные правительственные совещания.

Невыполнение каких именно решений "на городском уровне" (как утверждает президент) привело к неподготовленности "к отопительному сезону и этой российской спецоперации против украинской энергетики"?! Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была предотвратить "российскую спецоперацию против украинской энергетики"?– заявил мэр.

Кличко подчеркнул, что энергетическая сеть страны является единой, поэтому разрушения в результате вражеских ударов влияют на общее состояние системы, а не зависят от действий исключительно городских властей.

"И когда ее разрывают по всей стране, не может быть так, что где-то светит, а где-то Кличко все отключил… Еще, может, и энергетиков разогнал, если их полиция собирает на работу?" – отметил мэр.

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Глава столицы также добавил, что постоянные упреки в адрес Киева наносят ущерб общей устойчивости страны и создают искусственные барьеры для нормальной жизнедеятельности общества.

Мантра центральной власти о том, что Киев – самый худший, постоянные манипуляции, ложь – плохая история. Потому что, пытаясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически разрушает Киев– подчеркнул мэр.

Он отметил, что коммунальщики, энергетики и аварийные службы ежедневно рискуют жизнью при ликвидации аварий, поэтому поиск виновных во время войны является деструктивным.

Может, стоит наконец перестать назначать виновных – в ситуации, когда всем сложно? Когда стоит вопрос, выстоит ли страна. А выстоять она может только совместными усилиями, совместной конструктивной работой властей всех уровней, слаженной работой всех структур и специалистов. А для выводов еще будет время…– подытожил Кличко.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский по итогам селектора сообщил, что наихудшая ситуация с восстановлением сложилась в Киеве. Глава государства подчеркнул, что перебои с электричеством и водой возникли, в частности, из-за невыполнения решений на городском уровне.

Как сообщалось ранее, из-за системных обстрелов в начале ноября три теплоэлектроцентрали Киева прекратили выработку электроэнергии, после чего для поддержания водоснабжения и базовых систем в городе начали экстренно устанавливать дополнительные генераторы и резервные схемы питания.