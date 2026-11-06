"Худшая ситуация – в Киеве": Зеленский провел селекторное совещание по поводу последствий ударов по энергетике

Наиболее сложная ситуация с восстановлением энергоснабжения в настоящее время наблюдается в Киеве, где жители и предприятия сталкиваются с длительными отключениями света и воды. Об этом по итогам селекторного совещания, посвященного последствиям российских ударов, сообщил Владимир Зеленский.

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Почему в Киеве сложнее всего обстоит ситуация с электричеством и водой?

По словам Зеленского, проблемы столицы связаны не только с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, но и с невыполнением решений о подготовке к отопительному сезону на городском уровне.

Худшая ситуация – в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и проблемы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что правительство оказывает дополнительную помощь для ускорения восстановительных работ. В частности, речь идет о поставках необходимого оборудования.

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Также Украина договорилась с Германией и Испанией о поставках генераторов, кабелей и другого оборудования.

Какова ситуация с энергоснабжением в других регионах?

В ходе совещания президент заслушал доклады о ситуации в Днепре, Харькове, Одессе и области, а также в Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Сумской и Киевской областях.

Отдельно с представителями государственных и частных энергетических компаний обсудили привлечение дополнительных ремонтных бригад, чтобы ускорить восстановление электроснабжения.

Премьер-министр также доложил о запуске программы ежемесячных доплат работникам, участвующим в ликвидации последствий российских атак. Речь идет об энергетиках, коммунальщиках, железнодорожниках и работниках систем водоснабжения.

Кроме того, к восстановлению энергосетей и энергообъектов привлекаются определенные подразделения Вооруженных Сил Украины.

Как Украина будет усиливать защиту энергетики?

Во время селектора Главнокомандующий ВСУ и представители Воздушных сил доложили об использовании боевой авиации, мобильных огневых групп и подразделений прикрытия для защиты энергетических и инфраструктурных объектов от российских дронов.

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Зеленский сообщил, что Украина готовит дополнительную поставку боеприпасов для истребителей F-16. По его словам, соответствующие договоренности с международными партнерами уже достигнуты.

Также премьер-министр получил отдельные поручения относительно сотрудничества с соседними государствами и работы экспортных линий солидарности.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте в материале об отключениях электричества в Киеве, а также работу систем отопления и водоснабжения зимой, в начале ноября из-за российских атак три столичные теплоэлектроцентрали прекратили выработку электроэнергии. Это привело к серьезным перебоям с водоснабжением и временной остановке городского электротранспорта, после чего правительство приняло решение передать Киеву партию дополнительных резервных генераторов.