Что дает пенсионное удостоверение: какие налоги и услуги можно больше не оплачивать

Что дает пенсионное удостоверение в Украине

Помимо ежемесячных денежных выплат, владельцы пенсионного удостоверения имеют законное право на ряд государственных льгот, которые позволяют существенно экономить.

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Речь идет о бесплатном проезде, медицинском обеспечении, скидках на страхование и даже освобождении от налогов, что напоминает Пенсионный фонд Украины. Наиболее ощутимой для кошелька является возможность не платить за проезд в городском транспорте, ведь пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городскими автобусами, трамваями, троллейбусами и пригородными электричками.

В то же время в частных маршрутках и такси придется платить полную стоимость, если местные власти не приняли иного решения.

Важно! Стоит помнить, что в многих городах привычное бумажное удостоверение больше не действует, поэтому необходимо оформлять местный электронный билет, чтобы избежать штрафов.

Что касается здоровья, то правительственная программа "Доступные лекарства" позволяет пожилым людям получать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или астмы совершенно бесплатно или с минимальной доплатой. Для этого достаточно иметь электронный рецепт от своего семейного врача.

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Какие налоги и сборы можно больше не платить

Государство также снимает с пенсионеров часть финансовой нагрузки в виде налогов. В частности, вы можете не платить земельный налог, если ваш участок не превышает 0,25 гектара в селе, 0,15 гектара в поселке или 0,10 гектара в городе. Это правило также действует в отношении дачного строительства и садоводства.

Если же пенсионер продолжает вести бизнес и зарегистрирован как ФЛП, он официально освобождается от уплаты единого социального взноса за себя. А водители пожилого возраста, управляющие собственным автомобилем с объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров, имеют право приобретать автогражданку со скидкой 50 процентов.

Кроме того, государство гарантирует бесплатную первичную правовую помощь для защиты своих интересов.

Что известно о дополнительных коммунальных и оздоровительных льготах

Правила предоставления льгот для пожилых украинцев постоянно обновляются. Как мы сообщали ранее, отдельные категории граждан могут получить 100-процентная скидка на оплату коммунальных услуг. Эта щедрая льгота доступна бывшим педагогам, медикам и работникам культуры, которые работали и остались жить в сельской местности.

В то же время программы санаторно-курортного лечения претерпели существенные сокращения. На данный момент право на бесплатное оздоровление сохранено исключительно для лиц, подвергшихся незаконному лишению свободы в результате вооруженной агрессии и вернувшихся из плена.