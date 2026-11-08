Счета за коммунальные услуги могут обнулить: какие пенсионеры имеют особое право

Кому государство полностью компенсирует расходы на коммунальные услуги

Часть украинцев может рассчитывать на существенное облегчение финансовой нагрузки, получив стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива.

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Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, такая щедрая льгота доступна пожилым людям, которые посвятили свою жизнь работе в сельской местности и остались там жить после завершения карьеры.

В привилегированный список вошли бывшие педагоги, медики, фармацевты, специалисты по защите растений, а также работники библиотек, музеев и государственных учреждений культуры. Государство берет на себя все расходы на коммунальные услуги, но исключительно в пределах установленных социальных норм потребления.

Какие три жестких условия придется выполнить

Одной только записи в трудовой книжке о работе учителем или врачом в селе недостаточно для отмены платежей. Чтобы получить право на нулевые квитанции, пенсионер должен соответствовать трем четким критериям.

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Во-первых, необходимо накопить не менее трех лет стажа на соответствующей должности, а во-вторых, именно с этой должности человек должен был выйти на пенсию– отмечают в ПФУ.

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И главное: пенсионер обязан продолжать жить в селе, ведь в случае переезда в город право на эту помощь мгновенно аннулируется.

Как быстро оформить пособие от государства

Льгота не начисляется автоматически, поэтому для ее активации придется проявить инициативу и обратиться в Пенсионный фонд. Заявителю необходимо подготовить заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ и предоставить документы, подтверждающие факт постоянного проживания в сельской местности.

Подать весь пакет документов можно удаленно через веб-портал электронных услуг ПФУ, что существенно экономит время и силы пожилых людей.

Какие еще налоговые льготы действуют сейчас

Помимо коммунальных льгот, пенсионеры по возрасту имеют законное право не платить земельный налог за определенные участки. Эта льгота распространяется на землю для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до двух гектаров, а также на участки под жилыми домами в пределах установленных лимитов.

Напомним, что в условиях сложной экономической ситуации государство предлагает и другие варианты снижения коммунальной нагрузки. Как уже сообщалось, право на 50 % скидка при оплате услуг имеют многодетные семьи и семьи погибших Защитников Украины.