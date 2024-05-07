Мінус податок: за що можна не платити пенсіонерам

Пенсіонери мають право на безкоштовні послуги. Аби отримати ці пільги, потрібно знати певні деталі.

Про який податок йдеться

Пенсіонери, які мають виплати за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Однак, лише за умови, що їхня ділянка відповідає визначеним лімітам.

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Зараз ці вимоги такі:

ділянка до 0,01 гектара допускається для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара – для проведення індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.

Що надають пенсіонерам безоплатно

Певні юридичні послуги надаються пенсіонерам безоплатно або ж з великою знижкою. Йдеться, зокрема, про консультацію, захист і представлення інтересів особи.

На безоплатній основі пенсіонери також можуть пересуватися у всіх видах громадського наземного транспорту (винятком є таксі). У залізничному сполученні безкоштовними є виключно приміські рейси.