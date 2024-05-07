За що нададуть таку премію

Бонус 70 тисяч гривень надається оборонцям, що перебувають на передовій протягом місяця. Вказана сума є доплатою до основної виплати, а не заміною премії у розмірі 100 тисяч гривень.

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Наталія Калмикова Заступниця міністра оборони України Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом.

Калмикова визначила, що на таку премію можуть розраховувати військові, які належать до:

ЗСУ;

Нацгвардії;

СБУ;

ГУР;

Прикордонної служби;

Поліцейських підрозділів.

Також бонус отримують інші бійці спецпідрозділів, які виконують бойові чи спеціальні завдання у першому ешелоні. Йдеться, як про оборонні, так і наступальні дії. Премія надається і тим, хто виконує спецзавдання на окупованій або ворожій території та між позиціями російських військових.

Коли військовим надійдуть премії

Вказаний бонус має іншу систему нарахування ніж "бойові". 70 тисяч гривень військовий отримає після того, як загалом пробуде 30 днів на завданнях.

Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань,

– наголошує Калмикова.

Зверніть увагу! У Міноборони змінили виплати деяких військових.