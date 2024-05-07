За что предоставят такую премию

Бонус 70 тысяч гривен предоставляется защитникам, находящихся на передовой в течение месяца. Указанная сумма является доплатой к основной выплате, а не заменой премии в размере 100 тысяч гривен.

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Наталья Калмыкова Заместитель министра обороны Украины Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом.

Калмыкова определила, что на такую премию могут рассчитывать военные, которые относятся к.:

ВСУ;

Нацгвардии;

СБУ;

ГУР;

Пограничной службе;

Полицейских подразделений.

Также бонус получают другие бойцы спецподразделений, которые выполняют боевые или специальные задачи в первом эшелоне. Речь идет, как об оборонительных, так и наступательных действиях. Премия предоставляется и тем, кто выполняет спецзадание на оккупированной или вражеской территории и между позициями российских военных.

Когда военным поступят премии

Указанный бонус имеет другую систему начисления нежели "боевые". 70 тысяч гривен военный получит после того, как в целом пробудет 30 дней на заданиях.

То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач,

– отмечает Калмыкова.

Обратите внимание! В Минобороны изменили выплаты некоторых военных.