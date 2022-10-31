Продовження експорту морем може наблизити перемогу над Росією, — економіст

Попри оголошення Росії про її вихід із "зернової угоди", сьогодні Україна продовжила експорт зерна морем. Наступні судна готові почати завантаження під контролем представників Туреччини і ООН. Що це означає для економіки, читайте далі.

Нарощування експорту морем

За словами економіста Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, через вихід з угоди Росії зростають шанси не лише на збереження зернового експорту, а і на його нарощування – через відсутність затягнутих оглядів кораблів росіянами. Це дає також і надію на розширення морського експорту на інші категорії товарів.

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, сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тисячі тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи після того, як РФ оголосила про "призупинення "зернової угоди". Наразі прохід дозволений 4 українським суднам. Надалі представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден.

Морська торгівля є ключовою української економіки. Вона приносить прибутки у валюті, які допомагають стабілізувати гривню. Морський експорт зменшує витрати на логістику, що збільшує прибутки експортерам, зменшує інфляційний тиск імпорту та розвантажує дорожню та залізничну інфраструктури.

Якщо ми зможемо істотно наростити морський вантажообіг — це значно посилить нашу стійкість і наблизить перемогу над Росією,

– додав експерт

Блокування "зернової угоди" Росією

Росія почала блокувати рух суден з українським продовольством у вересні. На момент офіційного припинення нею виконання зобов'язань угоди у зерновому коридорі накопичилося 218 суден, які не могли пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікували в морі тижнями. Через провокування кризи Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш та В’єтнам не могли отримати поставки зерна.

Що цьому передувало: головне

29 жовтня Росія заявила, що виходить з зернової угоди. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Разом з тим у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.

Після виходу Росії із "зернової угоди" ціни на кукурудзу та пшеницю стрімко зросли.

ООН та Туреччина й надалі супроводжуватимуть кораблі та забезпечуватимуть коридор, покладаючись на те, що Росія не ризикне створити якісь провокації.

Економіст Олег Гетман розповів, у разі зупинки "зернового коридору" Україна втрачатиме близько 1 мільярда доларів щомісяця.

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