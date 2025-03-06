Словаччина розраховує на відновлення транзиту газу від України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна очікує від України відновлення транзиту російського газу. Він додав, що це міг би бути символічний жест подяки.

Словаччина хоче відновлення транзиту

Пеллегріні зробив цю заяву після саміту Славковського формату (S3), що відбувся 5 березня, передає 24 Канал з посиланням на Akuality.

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Він висловив підтримку прем'єр-міністру Роберту Фіцо, який наполягає на тому, щоб у висновках саміту ЄС у четвер було зазначено питання дозволу України на транзит газу через її територію до Європи. За словами Пеллегріні, це відповідає національним інтересам Словаччини.

Цікаво! Також він підкреслив, що Словаччина завжди прагнула конструктивного діалогу і не виступала ініціатором блокування рішень на міжнародному рівні.

Чи буде домовленість

Пеллегріні вважає, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо намагається чинити тиск. На його думку, якщо Європейський Союз продовжує підтримувати Україну, то Київ міг би зробити "жест подяки" у відповідь, відновивши транзит газу.

Президенти Чехії Петр Павел і Австрії Александер ван дер Беллен також прокоментували ситуацію. Вони погодилися, що якщо в четвер не буде досягнуто домовленості, необхідно шукати альтернативне рішення, яке не паралізує країни.

До слова! Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наполягає, щоб на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення щодо відновлення транзиту російського газу через територію України.