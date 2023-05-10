Де можна придбати житло за 1,5 біткойна
Джерело:Forex Suggest
Криптовалюта все глибше поникає у різні галузі торгівлі. Тепер за декілька біткойнів можна купити квартиру у різних куточках світу, в тому числі й в Україні.
Де у світі найпростіше купити житло за біткойн
Компанія Forex Suggest дослідила у яких країнах світу продається найбільше нерухомості за біткойни. Вдалося виділити 5 лідерів:
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- Іспанія – 290 об'єктів;
- Таїланд – 227 об'єктів;
- Португалія – 130 об'єктів;
- ОАЕ – 128 об'єктів;
- Монтенегро – 110 об'єктів.
Скільки біткойнів потрібно віддати за цю нерухомість
Найшвидше розвивається тенденція купівлі житла за біткойни у Туреччині. Там можна купити дуже скромне житло в районі зі слаборозвиненою інфраструктурою, усього за 1,5 біткойна. Проте найчастіше тут купують дорожчі квартири із двома кімнатами та кухнею або вітальнею за ціною в межах 2 – 3 біткойни.
Найдорожче житло у Канаді, там на купівлю можна витратити 250 біткойнів. Серед інших країн ситуація така:
- Іспанія – 12 – 44 біткойни;
- Таїланд – 36 біткойнів;
- Філіппіни – 15 біткойнів;
- Сальвадор – 40 біткойнів.
Де в Україні можна купити житло за біткойни
В Україні теж набуває популярності продаж нерухомості за криптовалюту. Проте нині нею користуються приватні продавці, а забудовники ще побоюються. Ось декілька прикладів пропозицій в Україні:
- Київ, ЖК "Паркове місто" (100 квадратів) – 45 біткойнів;
- Львів, проспект Червоної Калини (200 квадратів) – 7,2 біткойна;
- Село Віта-Поштова, біля Києва (15 соток) – 10,8 біткойна;
- Ділянка на Хмельниччині (25 соток) – 0,45 біткойна.