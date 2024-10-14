Як ВПО оформити житлові субсидії та що для цього треба
Джерело:Павло Фролов
Житлова субсидія надається сім'ям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж. Це стосується і ВПО, які можуть претендувати на субсидію, навіть якщо не мають реєстрації за місцем проживання.
Хто може оформити житлову субсидію
З наближенням опалювального сезону зростає зацікавленість у питанні отримання житлових субсидій, особливо серед ВПО, які також мають право на такі виплати, пояснює народний депутат Павло Фролов.
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Під час розрахунку сукупного доходу для призначення житлової субсидії допомога на проживання для ВПО не враховується. Це підвищує шанси переселенців на отримання субсидії.
Житлова субсидія надається сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги більші за визначений для них обов'язковий платіж. Тому якщо сума платежів вища за обов'язковий платіж, ви можете потенційно отримати субсидію,
– пояснює нардеп.
Для оформлення субсидії можна звернутися до одного з таких державних органів:
- Сервісний центр Пенсійного фонду України;
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- Уповноважена особа місцевої влади.
До речі! Також є можливість подати заявку онлайн через портал "Дія", вебпортал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійного фонду України.