У чому різниця між житловою субсидією та пільгою на оплату комуналки

Багато хто житлову субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг вважає рівними, однаковими допомогами. Однак це зовсім не так.

Різниця між житловою субсидією та пільгою на оплату ЖКП

Вони мають однакову мету, але різні підстави для призначення, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Обидва види допомоги мають спільну мету – підтримати громадян у питанні сплати житлово-комунальних послуг. Але підстави для призначення житлової субсидії та пільги – різні,

– йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Так житлова субсидія – це фінансова допомога, яка надається домогосподарствам з невисокими доходами, які не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг.

Вона залежить тільки від матеріального та майнового стану родини. Тобто якщо дохід низький, то держава компенсує частину витрат.

Водночас пільга – це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян, зокрема:

ветеранам війни;

членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС;

багатодітним родинам, дітям війни тощо.

Пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без такого урахування. Це залежить від категорії отримувача.

Зверніть увагу! Якщо людина одночасно має право на житлову субсидію та пільгу, то надається лише один з видів державної підтримки.