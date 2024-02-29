Правила призначення житлової субсидії: в Уряді пропонують зміни

У Мінсоцполітики розглядають деякі зміни щодо призначення субсидії на комунальні послуги. Вже відомо про деякі пропозиції.

Які зміни обговорюють

Нині зміни опубліковані у проєкті постанови Кабміну, який було оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Однією із запропонованих змін є, відмова у оформлення субсидії, якщо особа вже три місяці не закриває заборгованість за ЖКП у понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Нині ж у субсидії відмовляють, якщо такий борг є за конкретною послугою, а не за усі разом.

Також планують переглянути правила перегляду субсидії у випадку смерті члена сім’ї, окрім самого заявника. В такій ситуації, виплату переглянуть без звернення заявника з наступного місяця після смерті.

Через що можна втратити субсидію

Якщо є борг за комуналку за понад три місяці та він кий перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень.

Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини.

Якщо заявник придбав товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень.

У разі зміни місця проживання заявника.

У разі смерті заявника.

Ще розглядають зміну способу уточнення норми перерахунку розміру пільг, якщо помер член сім’ї заявника, незалежно від того, чи подав пільговик заяву про це.