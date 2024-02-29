Какие изменения обсуждают

Сейчас изменения опубликованы в проекте постановления Кабмина, который был обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Одним из предложенных изменений является, отказ в оформлении субсидии, если лицо уже три месяца не закрывает задолженность за ЖКУ в более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен. Сейчас же в субсидии отказывают, если такой долг есть по конкретной услуге, а не за все вместе.

Также планируют пересмотреть правила пересмотра субсидии в случае смерти члена семьи, кроме самого заявителя. В такой ситуации, выплату пересмотрят без обращения заявителя со следующего месяца после смерти.

Обратите внимание! Еще рассматривают изменение способа уточнения нормы перерасчета размера льгот, если умер член семьи заявителя, независимо от того, подал ли льготник заявление об этом.

Из-за чего можно потерять субсидию