Какие изменения обсуждают
Сейчас изменения опубликованы в проекте постановления Кабмина, который был обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
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Одним из предложенных изменений является, отказ в оформлении субсидии, если лицо уже три месяца не закрывает задолженность за ЖКУ в более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен. Сейчас же в субсидии отказывают, если такой долг есть по конкретной услуге, а не за все вместе.
Также планируют пересмотреть правила пересмотра субсидии в случае смерти члена семьи, кроме самого заявителя. В такой ситуации, выплату пересмотрят без обращения заявителя со следующего месяца после смерти.
Из-за чего можно потерять субсидию
- Если есть долг за коммуналку за более чем три месяца и он превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 гривен.
- Если заявитель указал неточную информацию о размере своих доходов и доходов других членов семьи.
- Если заявитель приобрел товары или услуги на сумму более 50 тысяч гривен.
- В случае изменения места жительства заявителя.
- В случае смерти заявителя.