Які зміни обговорюють

Нині зміни опубліковані у проєкті постанови Кабміну, який було оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Однією із запропонованих змін є, відмова у оформлення субсидії, якщо особа вже три місяці не закриває заборгованість за ЖКП у понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Нині ж у субсидії відмовляють, якщо такий борг є за конкретною послугою, а не за усі разом.

Також планують переглянути правила перегляду субсидії у випадку смерті члена сім’ї, окрім самого заявника. В такій ситуації, виплату переглянуть без звернення заявника з наступного місяця після смерті.

Зауважте! Ще розглядають зміну способу уточнення норми перерахунку розміру пільг, якщо помер член сім’ї заявника, незалежно від того, чи подав пільговик заяву про це.

Через що можна втратити субсидію