Які зміни обговорюють
Нині зміни опубліковані у проєкті постанови Кабміну, який було оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
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Однією із запропонованих змін є, відмова у оформлення субсидії, якщо особа вже три місяці не закриває заборгованість за ЖКП у понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Нині ж у субсидії відмовляють, якщо такий борг є за конкретною послугою, а не за усі разом.
Також планують переглянути правила перегляду субсидії у випадку смерті члена сім’ї, окрім самого заявника. В такій ситуації, виплату переглянуть без звернення заявника з наступного місяця після смерті.
Через що можна втратити субсидію
- Якщо є борг за комуналку за понад три місяці та він кий перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень.
- Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини.
- Якщо заявник придбав товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень.
- У разі зміни місця проживання заявника.
- У разі смерті заявника.