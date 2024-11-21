Коливання курсу злотого: що відбувається із польською валютою сьогодні

Курс злотого стабілізувався після тривалого падіння, але згодом знову почав знижуватися. Банки та обмінники вже відреагували на ці зміни.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 21 листопада офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,05 гривні (-4 копійки від 20 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,80 гривні (-20 копійок) та продаж – 10,39 гривні (+9 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,13 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,24 гривні (-1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 005 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 039 гривень – у банках та 1 024 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 013 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 980 гривень.

Важливо! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.