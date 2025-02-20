Курс злотого знижується: що відбувається з польською валютою

Польський злотий залишається однією з найбільш популярних валют серед українців. Втім, останні дні курс злотого демонструє коливання. Про те, як змінилась вартість валюти сьогодні, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 20 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,40 гривні (-3 копійки проти 19 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,80 гривні (+10 копійок).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,00 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,80 гривні (+10 копійок). Водночас обмінники купують злоті по 10,43 гривні (+1 копійка), а продають – уже по 10,54 гривні (-1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 040 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 054 гривні в обмінниках та 1 080 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 043 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 000 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.