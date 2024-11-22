Курс злотого зріс та впав водночас: що з польською валютою перед вихідними

Курс польського злотого залишається нестабільним. В той час, як офіційний курс зріс, банки та обмінники фіксують зниження вартості валюти.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 22 листопада офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,09 гривні (+4 копійки від 21 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,85 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,30 гривні (-9 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,05 гривні (-8 копійок), а продають – уже по 10,20 гривні (-4 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 009 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 030 гривень – у банках та 1 020 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 005 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 985 гривень.

Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.