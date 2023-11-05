Чому вам зменшать пенсію: скорочення кількості стажу

Попри загальну думку, що трудова діяльність під час нарахування пенсії вираховується за одним і тим самим принципом, це не так. Насправді на кількість стажу найбільше впливають обставини його набуття.

Чому вам не нараховують стаж

У ПФУ пояснили, що при нарахуванні пенсії, до уваги береться лише той стаж, під час набуття якого, громадянин сплачував принаймні мінімальні внески. Індивідуально розглядаються такі випадки, як ситуація, коли особа працювала неповний робочий день.

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Також, стаж може не враховуватись у повному обсязі і при інших обставинах. Наприклад, якщо людина була прийнята на роботу або ж звільнена, і при цьому не пропрацювала повний календарний місяць.

Чи можна збільшити стаж

Насправді стаж можна компенсувати, завдяки спеціальним внескам. Якщо ви доплатите цю суму, вам зроблять перерахунок трудового періоду.

Мінімальний внесок вираховується як 22% від найменшої заробітної плати. Зараз це значення 1 474 гривні.

Оскільки внесок на пряму залежить від стажу, зі збільшенням мінімальної зарплати зростає і він. У 2024 році така ситуація, вірогідно, відбудеться.

З 1 січня мінімальна заробітна плата зросте з 6 700 до 7 100 гривень. Однак, це не кінцеве значення. З 1 липня мінімальна зарплата має бути 8 000 гривень.