Почему вам не начисляют стаж

В ПФУ объяснили, что при начислении пенсии, во внимание принимается только тот стаж, при приобретении которого гражданин платил по крайней мере минимальные взносы. Индивидуально рассматриваются такие случаи, как ситуация, когда лицо работало неполный рабочий день.

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Также стаж может не учитываться в полном объеме и при других обстоятельствах. Например, если человек был принят на работу или уволен и при этом не проработал полный календарный месяц.

Можно ли увеличить стаж

На самом деле стаж можно компенсировать благодаря специальным вкладам. Если вы доплатите эту сумму, вам произведут перерасчет трудового периода.

Минимальный взнос исчисляется как 22% наименьшей заработной платы. Сейчас это значение 1 474 гривны.

Поскольку взнос на прямую зависит от стажа, по мере увеличения минимальной зарплаты растет и он. В 2024 году такая ситуация, вероятно, произойдет.

Напомним! С 1 января минимальная заработная плата вырастет с 6 700 до 7 100 гривен. Однако это не конечное значение. С 1 июля минимальная зарплата должна быть 8 000 гривен.