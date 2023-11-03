Какую пенсию получают лица с инвалидностью I группы

Кроме группы и процента от пенсии по возрасту на выплаты по инвалидности также влияет период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Этот период относят к стажу для исчисления пенсии по возрасту.

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Лица с I группой инвалидности обычно получают 100% от пенсии по возрасту, минимальная сумма – 2 300 гривен. Для военных распределение следующее:

лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 100% суммы денежного довольствия;

другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размере 70% суммы денежного довольствия.

Минимальная пенсия для лиц, получивших инвалидность в результате войны, формируется на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, то есть – 2 093 гривны.

Обратите внимание! Пенсия для лиц с I группой инвалидности вследствие войны не может быть меньше 13 604,5 гривны (650% от ПМ).

Сколько получают чернобыльцы с I группой

Люди, которые приобрели инвалидность І группы из-за катастрофы на ЧАЭС, не могут получать выплаты меньше 6 840 гривен.

В то же время минимальная выплата для участников ликвидации катастрофы составляет – 13 376,21 гривны. Она рассчитывается на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии.

Напомним! Выплаты по инвалидности назначаются с дня установления такого состояния. Однако очень важно подать заявление на пенсию не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности.