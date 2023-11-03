Какую пенсию получают лица с инвалидностью I группы
Кроме группы и процента от пенсии по возрасту на выплаты по инвалидности также влияет период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Этот период относят к стажу для исчисления пенсии по возрасту.
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Лица с I группой инвалидности обычно получают 100% от пенсии по возрасту, минимальная сумма – 2 300 гривен. Для военных распределение следующее:
- лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 100% суммы денежного довольствия;
- другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размере 70% суммы денежного довольствия.
Минимальная пенсия для лиц, получивших инвалидность в результате войны, формируется на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, то есть – 2 093 гривны.
Сколько получают чернобыльцы с I группой
Люди, которые приобрели инвалидность І группы из-за катастрофы на ЧАЭС, не могут получать выплаты меньше 6 840 гривен.
В то же время минимальная выплата для участников ликвидации катастрофы составляет – 13 376,21 гривны. Она рассчитывается на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии.