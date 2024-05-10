Подешевшання їжі: як змінились ціни на продукти в Україні

За останній рік продукти подешевшали орієнтовно на 0,5%. Однак, є позиції, які навпаки, значно подорожчали.

Як змінилась ціна на продуктовий кошик

Порівняно з березнем 2023 року, середні ціни зменшились на 0,3%. Процесу здешевшання сприяло сповільнення споживчої інфляції.

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Найбільше знизилась ціна на такі продукти:

на 41,9% подешевшали яйця;

на 15,4% – соняшникова олія;

на 15,1% – цукор;

на 2,1% – хліб та хлібні продукти;

на 0,8% – макаронні вироби.

Є і ті позиції, які подорожчали. Зокрема, соняшникова олія виросла в ціні на 14,9%. Також збільшилась ціна на такі позиції:

на 9,3% подорожчало молоко;

на 7,8% – м'який сир;

на 7% – фрукти;

на 5,8% – безалкогольні напої;

на 5,1% – риба та рибна продукція;

на 4,2% – м'ясо та м'ясна продукція.

Як зміниться продуктова інфляція

Торік продуктова інфляція сповільнилась, завдяки великому врожаю та зменшенню експорту. Однак, НБУ вважає, що згодом ситуація зміниться.

За прогнозом регулятора, інфляція поступово прискорюватиметься. Уже в середині літа вона повернеться до свого цільового діапазону, зокрема через збільшення зарплат, яке впроваджує бізнес та відновлення споживчого попиту.