Що чекає на економіку України протягом наступного року

Аналітики вважають, що долар усе ж поступово зростатиме протягом 2024 року. При цьому інфляція не перевищить 10%.

Читайте також Росіяни заробляють на агропродукції з окупованих територій

Яким буде курс долара

Зараз НБУ прогнозує, що у наступному році курс буде на рівні 40,08 гривень за долар. В жовтні аналітики очікували 40,36 гривень за долар. На думку банкірів, курс буде на рівні 41,16 гривні за долар.

Ситуація з інфляцією та цінами

Показники інфляції також покращилися. Імовірне зростання цін буде на рівні 8,4%, це на 0,4% менше ніж очікувалось. Значення інфляції, вірогідно становитиме 9,1%. Цікаво, що очікування банкірів у жовтні, відносно цього показника було 12.7%.

В листопаді 2023 року інфляція впала до 5,1%. З наступного року це значення зростатиме.

Цьогоріч у жовтні НБУ покращив свій прогноз рівня інфляції, її очікуваний рівень склав 5,8% замість 10,6%. До кінця 2023 року цей показник має становити 7,1%.

Зверніть увагу! У бюджеті на 2024 рік середній курс долара зафіксовано як 40,7 гривні. При цьому до кінця наступного року це значення має бути на рівні 42,1 гривні за долар.