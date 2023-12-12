Як росіяни видають українське зерно за своє

Українські чиновники та аграрні експерти стверджують, що сприятливих умов недостатньо, щоб пояснити гігантський урожай в Росії. Натомість додають, що українське зерно експортується під виглядом російського.

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Окупаційна влада “грабує” українське зерно, не для військових дій чи задоволення потреб населення, а в корисливих цілях і з мотивів особистої незаконної вигоди.

Зауважте! За даними прокуратури й свідків, ферми перебувають під окупаційним контролем, тоді як виробництво зерна нібито переходить до російських компаній, у тому числі до тієї, яка має зв’язки з оточенням Путіна.

У травні Велика Британія оголосила про “придушення тіньових фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з розкраданням та перепродажем українського зерна”, запровадивши санкції проти тих, хто вивозив зерно з окупованої території “під маркою російських товарів”.

Росіяни мають просту “бізнес-модель” в окупованій Україні.

Вони просто отримують усе зерно, яке можуть, відправляють його в основному сухопутним шляхом до Росії, роблять підроблені документи [вказуючи], що воно не з окупованої території, що прийшли з Росії, потім експортують. Близький Схід і Африка є основними ринками, — ділиться радник президента України, заступник голови Task Force UA Владислав Власюк.

Згідно зі звітами з окупованих територій, росіяни та силою конфіскують продовольство українських фермерів.

Експорт краденого зерна

Нагадаємо, що за два роки повномасштабної війни Росія могла вивезти з тимчасово окупованих територій близько 15 тисяч тонн зернових. Зерно скуповували, у фермерів, викрадали його з елеваторів або ж засівали самостійно.

За різними оцінками, Росія вивезла з Українських територій близько 10 мільйонів тонн пшениці та 5 мільйонів тонн соняшника й кукурудзи. Таку кількість зерна видобувають деякі країни ЄС, наприклад, Румунія.

Якщо у 2022 році росіяни викрадали наявне зерно, то вже у 2023 році почали самостійно засіювати сільськогосподарські угіддя. Зменшити збір посівних на тимчасово окупованих територіях не допоміг навіть контрнаступ.