Експорт краденого зерна
За різними оцінками, Росія вивезла з Українських територій близько 10 мільйонів тонн пшениці та 5 мільйонів тонн соняшника й кукурудзи. Таку кількість зерна видобувають деякі країни ЄС, наприклад, Румунія.
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Якщо у 2022 році росіяни викрадали наявне зерно, то вже у 2023 році почали самостійно засіювати сільськогосподарські угіддя. Зменшити збір посівних на тимчасово окупованих територіях не допоміг навіть контрнаступ.
Зменшення врожайності
Через те, що росіяни практично знищили зрошувальну систему на тимчасово окупованих територіях, врожайність зернових там стала нижчою.
Українські фермери змушені продавати зерно на окупованих територіях за безцінь.
Цікаво, що у 2022 році поля як на підконтрольній території, так і на окупованих землях були майже впритул до лінії розмежування. Однак у 2023-му через багатошарові укріплення, які окупанти почали будувати, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ, лінія сільськогосподарських земель помітно зсунулася на південь, особливо в Запорізькій та Донецькій областях,
— пише видання Texty, яке провело аналіз показників OneSoil.
Більшість зерна Росія вивозить через окупований Крим.