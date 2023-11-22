Экспорт ворованного зерна

По разным оценкам, Россия вывезла с Украинских территорий около 10 миллионов тонн пшеницы да 5 миллионов тонн подсолнечника и кукурузы. Такое количество зерна добывают некоторые страны ЕС, например Румыния.

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Если в 2022 году россияне похищали зерно, то уже в 2023 году начали самостоятельно засеивать сельскохозяйственные угодья. Уменьшить сбор посевных на временно оккупированных территориях не помогло даже контрнаступление.

Внимание! За экспорт такого количества зерновых страна-агрессор получила 7 085 миллионов долларов дохода.

Уменьшение урожайности

Из-за того, что россияне практически уничтожили оросительную систему на временно оккупированных территориях, урожайность зерновых там стала ниже.

Важно! Если до оккупации в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях в среднем собирали 3,5-4 тонны пшеницы с гектара, то уже в 2022 году урожайность пшеницы на оккупированных территориях составила 2,8 тонны с гектара.

Украинские фермеры вынуждены продавать зерно на оккупированных территориях за бесценок.

Интересно, что в 2022 году поля как на подконтрольной территории, так и на оккупированных землях были почти вплотную к линии разграничения. Однако в 2023-м из-за многослойных укреплений, которые оккупанты начали строить, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ, линия сельскохозяйственных земель заметно сдвинулась на юг, особенно в Запорожской и Донецкой областях,

- пишет издание Texty, проведшее анализ показателей OneSoil.

Большинство зерна Россия вывозит через оккупированный Крым.