Экспорт ворованного зерна
По разным оценкам, Россия вывезла с Украинских территорий около 10 миллионов тонн пшеницы да 5 миллионов тонн подсолнечника и кукурузы. Такое количество зерна добывают некоторые страны ЕС, например Румыния.
Читайте также Морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта, – Reuters
Если в 2022 году россияне похищали зерно, то уже в 2023 году начали самостоятельно засеивать сельскохозяйственные угодья. Уменьшить сбор посевных на временно оккупированных территориях не помогло даже контрнаступление.
Уменьшение урожайности
Из-за того, что россияне практически уничтожили оросительную систему на временно оккупированных территориях, урожайность зерновых там стала ниже.
Украинские фермеры вынуждены продавать зерно на оккупированных территориях за бесценок.
Интересно, что в 2022 году поля как на подконтрольной территории, так и на оккупированных землях были почти вплотную к линии разграничения. Однако в 2023-м из-за многослойных укреплений, которые оккупанты начали строить, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ, линия сельскохозяйственных земель заметно сдвинулась на юг, особенно в Запорожской и Донецкой областях,
- пишет издание Texty, проведшее анализ показателей OneSoil.
Большинство зерна Россия вывозит через оккупированный Крым.