Как россияне выдают украинское зерно за свое

Украинские чиновники и аграрные эксперты утверждают, что благоприятных условий недостаточно для объяснения гигантского урожая в России. Вместо этого добавляют, что украинское зерно экспортируется под видом русского.

Читайте также Треть доходов просто исчезла: Россию ждет крах нефтегазовой отрасли

Оккупационные власти "грабят" украинское зерно, не для военных действий или удовлетворения потребностей населения, а в корыстных целях и по мотивам личной незаконной выгоды.

Заметьте ! По данным прокуратуры и свидетелей, фермы находятся под оккупационным контролем, тогда как производство зерна якобы переходит к российским компаниям, в том числе к имеющей связи с окружением Путина.

В мае Великобритания объявила о "подавлении теневых физических и юридических лиц, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна", введя санкции против тех, кто вывозил зерно с оккупированной территории "под маркой российских товаров".

Россияне имеют простую "бизнес-модель" в оккупированной Украине.

Они просто получают все зерно, которое могут, отправляют его в основном сухопутным путем в Россию, делают поддельные документы [указывая], что оно не с пришедших из России оккупированной территории затем экспортируют. Ближний Восток и Африка – основные рынки, — делится советник президента Украины, заместитель председателя Task Force UA Владислав Власюк.

Согласно отчетам с оккупированных территорий, россияне и силой конфискуют продовольствие украинских фермеров.

Экспорт ворованного зерна

Напомним, что за два года полномасштабной войны Россия могла вывезти с временно оккупированных территорий около 15 тысяч тонн зерновых. Зерно скупали, у фермеров, похищали его с элеваторов или же засевали самостоятельно.

По разным оценкам, Россия вывезла с Украинских территорий около 10 миллионов тонн пшеницы да 5 миллионов тонн подсолнечника и кукурузы. Такое количество зерна добывают некоторые страны ЕС, например Румыния.

Если в 2022 году россияне похищали зерно, то уже в 2023 году начали самостоятельно засеивать сельскохозяйственные угодья. Уменьшить сбор посевных на временно оккупированных территориях не помогло даже контрнаступление.