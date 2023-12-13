Что ждет экономику Украины в течение следующего года

Аналитики считают, что доллар все же будет постепенно расти в течение 2024 года. при этом инфляция не превысит 10%.

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Каким будет курс доллара

Сейчас НБУ прогнозирует, что в следующем году курс будет на уровне 40,08 гривны за доллар. В октябре аналитики прогнозировали 40,36 гривны за доллар. По мнению банкиров, курс будет на уровне 41,16 гривны за доллар.

Ситуация с инфляцией и ценами

Показатели инфляции также улучшились. Потенциальный рост цен будет на уровне 8,4%, это на 0,4% меньше, чем ожидалось. Значение инфляции, вероятно, составит 9,1%. Интересно, что ожидания банкиров в октябре по отношению к этому показателю было 12.7%.

В ноябре 2023 года инфляция упала до 5,1%. Со следующего года это значение будет расти.

В октябре НБУ улучшил свой прогноз уровня инфляции, ее ожидаемый уровень составил 5,8% вместо 10,6%. К концу 2023 года этот показатель должен составлять 7,1%.

Обратите внимание! В бюджете на 2024 год средний курс доллара зафиксирован как 40,7 гривны. При этом до конца следующего года это значение должно равняться 42,1 гривны за доллар.