Австрія прагне розірвати контракт на імпорт російського газу, – Reuters

Зіткнувшись зі стабільно високим імпортом російського газу, Австрія прагне вжити більш радикальних заходів. Про це заявила у понеділок міністр енергетики Австрії.

Зменшення залежності від російського газу

На фоні високих цін на імпорт та політичних наслідків від співпраці з Росією, влада Австрії розглядає втілення більш рішучих дій щодо зменшення частки російського газу в імпорті країни. Про це повідомила міністр енергетики Леонор Гевесслер.

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У тому числі мова йде про розірвання довгострокового контракту енергетичної компанії OMV на купівлю газу у "Газпрому". Річ у тім, що російська частка в газовому ринку Австрії неприпустимо велика та значно зростала у грудні 2023 року – аж до 98%.

Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов'язок щодо зменшення залежності від російського газу, диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно,

– сказала Гевесслер.

Підготовка до розірвання контракту

Гевесслер повідомила, що її Міністерство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про ймовірні економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку у разі збереження залежності від російського газу.

Ми повинні готуватися до виходу з довгострокових контрактів з OMV,

– сказала міністр.

OMV не одразу відповіла на запит про коментарі. Водночас Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу в їхньому балансі.

За словами Гевесслер, Міністерство вивчить правові підстави для такої вимоги, однак вона потребуватиме більшості у дві третини голосів у парламенті.