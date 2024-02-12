Уменьшение зависимости от российского газа

На фоне высоких цен на импорт и политических последствий от сотрудничества с Россией, власти Австрии рассматривают воплощение более решительных действий по уменьшению доли российского газа в импорте страны. Об этом сообщила министр энергетики Леонор Гевесслер.

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В том числе речь идет о расторжении долгосрочного контракта энергетической компании OMV на покупку газа у "Газпрома". Дело в том, что российская доля в газовом рынке Австрии недопустимо велика и значительно возрастала в декабре 2023 года – до 98%.

Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, недостаточно выполняют свой долг по уменьшению зависимости от российского газа, диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно,

– сказала Гевесслер.

Подготовка к расторжению контракта

Гевесслер сообщила, что ее Министерство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследования о вероятных экономических последствиях расторжения контракта и опасности в случае сохранения зависимости от российского газа.

Мы должны готовиться к выходу из долгосрочных контрактов с OMV,

– сказала министр.

OMV не сразу ответила на запрос о комментариях. В то же время Министерство энергетики также планирует обязать компании, продающих газ в Австрии, принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа в их балансе.

Интересно! По словам Гевесслер, Министерство изучит правовые основания для такого требования, однако оно потребует большинства в две трети голосов в парламенте.