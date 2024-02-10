Что произошло на Кипре

Bank of Cyprus ранее принял решение о закрытии счетов россиян. Сейчас эту же инициативу поддержал банк Hellenic.

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Стоит заметить, что ограничения касаются не только счетов, но и финансовых операций, которые осуществляются российскими компаниями. Речь идет именно о гражданах России, которые проживают на Кипре. Также представители Hellenic заверили, что россияне получили уже сотни писем-оповещений о принятом решении.

Речь не идет о налоговых резидентах России, а о гражданах России с кипрскими документами, проживающих на Кипре,

– сообщают в Main Partner Trust

Обратите внимание! Счета российских налоговых резидентов были закрыты еще в прошлом году.

Как Кипр реагирует на санкции против россиян

Банк Hellenic в своем отчете за три квартала 2023 года сообщал о поддержке санкций против россиян. Также представители финансового учреждения заверили, что они проводят активные проверки для выявления возможных нарушений.

Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживают и проверяют соответствующим образом,

– сообщается в отчете

Напомним! Bank of Cyprus еще в апреле 2023 года закрыл счета россиян. Тогда было прекращено сотрудничество с более 4 тысячами клиентов с российским паспортом.