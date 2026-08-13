Була пенсія і немає: як зміна групи інвалідності впливає на виплати

Зміна групи інвалідності може вплинути не лише на статус людини, а й на розмір та порядок виплати пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, як нараховують кошти, якщо під час повторного оцінювання людині встановили іншу групу інвалідності або взагалі не підтвердили інвалідність.

Що буде з пенсією після зміни групи інвалідності

Якщо під час повторного оцінювання людині встановили нижчу групу інвалідності, пенсію продовжують виплачувати за попередньою групою до кінця місяця, у якому відбулася зміна. Якщо ж за результатами оцінювання людину визнали такою, що більше не має інвалідності, виплата пенсії продовжується до кінця місяця, на який її було призначено, нагадує Пенсійний фонд.

Водночас важливо не пропустити визначений строк повторного оцінювання. Якщо людина не пройшла його у встановлений термін без поважної причини, виплату пенсії по інвалідності можуть припинити з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому мало відбутися оцінювання повсякденного функціонування.

Якщо оцінювання не відбулося з поважних причин або під час наступного оцінювання людину знову визнали особою з інвалідністю, пенсію можуть поновити за період, протягом якого її не виплачували.

Зверніть увагу! Водночас є обмеження: якщо експертна команда підтвердить наявність інвалідності за весь відповідний період, виплати можуть поновити не більш як за три роки.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить, зокрема, від встановленої групи та підстави, за якою призначається виплата. Для пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання застосовуються такі частки пенсії за віком:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Водночас для окремих категорій громадян законодавство передбачає спеціальні, значно вищі гарантії.

Які виплати передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни

Окремі мінімальні пенсійні виплати встановлені для людей з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, у 2026 році вони становлять:

І група - 18 885 гривень;

ІІ група - 15 494 гривні;

ІІІ група - 10 625 гривень.

Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності мінімальна пенсійна виплата становить 6 197 гривень. А от власне розміри таких виплат визначаються відповідно до законодавства та урядових постанов.

Скільки отримують люди з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

Окремі правила розрахунку пенсій діють для людей, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. У 2026 році мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю І групи становить 11 048 гривень, для ІІ групи – 8 838 гривень, а для ІІІ групи та дітей з інвалідністю – по 6 813 гривень. Ці виплати передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Водночас для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність, встановлені ще вищі мінімальні розміри пенсій. У 2026 році вони становлять 20 653 гривні для І групи, 16 522 гривні для ІІ групи та 12 392 гривні для ІІІ групи.

Зауважте! Розмір таких виплат визначають із урахуванням показника середньої заробітної плати в Україні, який застосовується під час розрахунку пенсій.

Чи можна отримувати інші доплати до пенсії

Пенсія по інвалідності може доповнюватися іншими виплатами, якщо людина відповідає встановленим законодавством умовам. Зокрема, окремі пенсіонери можуть мати право на надбавки за догляд, віком, особливі заслуги або інші передбачені державою доплати.