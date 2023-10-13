Чому потрібно тримати збереження у гривнях: депозити з найвищою дохідністю

За останні кілька тижнів більшість комерційних банків "оновили" власні гривневі депозитні програми уже за зниженими відсотками. Щодо сегмента валютних вкладів, то тут глобальних змін не сталося.

Що відбувається з гривневими депозитами

Наступного тижня ситуація в депозитному сегменті докорінно не зміниться. Продовжуватиметься тренд на зниження ставок за гривневими збереженнями. На думку банкіра Дмитра Замотаєва, триватиме тенденція досягнення максимальних ставок за валютними депозитами, передає 24 Канал.

Читайте також Новий спад курсу: скільки коштуватиме долар 13 жовтня

Зростання популярності короткострокових гривневих вкладів з розміщенням від 3 до 6 місяців також, вірогідно, збільшуватиметься. Зараз популярність таких депозитів вже становить понад близько 55% від загальної кількості нових збережень. При цьому очікується, що до початку листопаду їхня кількість зросте до 60% і навіть вище

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Як і тижнем раніше показник "чистого" прибутку (з урахуванням інфляції, що в річному вимірі скоротилася до 8,6%) не зазнали змін і складає 4 – 5%, що в 1,5 раза перевищує прибутковість валютних депозитів. І саме через співвідношення терміну вкладу та отримуваного "чистого" прибутку найбільшою популярністю користуються гривневі депозити з розміщенням до 6 місяців.

Банкір наголошує, що прибутковість вкладів з розміщенням від 3 до 6 місяців становить в середньому 15% річних, а середні ставки за вкладами терміном від 9 до 12 місяців вже скоротилися до 14,2 – 14,3% з тяжінням до поступового зниження до 14% річних.

Ситуація на валютному ринку

Зміна трендів в сегменті гривневих вкладів пов’язана зі зниженням облікової ставки до 20%, а відтак відсотки за депозитними сертифікатами НБУ також скоротилися до 20%.

Як і тижнем раніше, середні ставки за вкладами у доларах коливаються від 2,5% до 3% (максимальні ставки зафіксовані на рівні 3,5%), а середня прибутковість вкладів у євро не перевищує 2 – 2,3% (максимальні ставки зафіксовані на рівні 2,5%).

Певною мірою можна вважати, що ставки за депозитами вийшли на своє "плато" і до листопада(грудня) годі очікувати глобальних змін. Рівно до того часу, коли НБУ може вкотре переглянути розмір облікової ставки. За сприятливих економічних умов скорочення її розміру може скласти 2 – 3 відсоткові пункти – до 17 – 18%. Відповідно дохідність гривневих депозитів також зазнає змін.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.