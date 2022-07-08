Повернення мит та скасування валютних обмежень: що змінилося для імпортерів

Для України зараз надзвичайно важливим є імпорт через те, що внутрішнє виробництво порушене атакою росії. Останніми рішеннями влада внесла низку змін для імпортерів.

З 1 липня скасували не лише нульове розмитнення автомобілів, але й прийняли низку інших змін, які в першу чергу впливають на імпортерів.

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Мито повернулося, але можуть бути пільги

На початку війни в Україні скасували податки (ПДВ та мито) на товари, які ввозилися з-за кордону. Але для бюджету дуже важливі надходження. Тож на 5 місяці війни податки повернули.

Однак нове законодавство передбачає можливість застосування пільг у митній щодо дружньої до України країни, яка також запровадила пільги на українські товари й послуги. Тож, ймовірно, Рада прийматиме ще подальші рішення у митній політиці.

Більше немає критичного імпорту

Євросоюз тимчасово скасував мита на українські товари терміном на рік. Австралія прийняла аналогічне рішення. США скасували мито на українську сталь та вироби з неї.

З початку повномасштабної війни уряд ввів перелік критичного імпорту, який періодично поповнювався товарами. Тепер цей перелік для товарів скасували. Відтак більше немає обмежень на оплату товару в доларах чи євро, якщо цей товар не належав до критичного імпорту.

Валютне обмеження щодо оплати у валюті товарів не критичного імпорту знято. Рішення прогнозоване та обіцяне у зв'язку з відновленням імпортних податків,

– заявив Гетманцев.

Але для імпорту послуг обмеження по оплаті у валюті ще продовжують діяти в частковому обсязі.

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