З 1 липня скасували не лише нульове розмитнення автомобілів, але й прийняли низку інших змін, які в першу чергу впливають на імпортерів.
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Мито повернулося, але можуть бути пільги
На початку війни в Україні скасували податки (ПДВ та мито) на товари, які ввозилися з-за кордону. Але для бюджету дуже важливі надходження. Тож на 5 місяці війни податки повернули.
Однак нове законодавство передбачає можливість застосування пільг у митній щодо дружньої до України країни, яка також запровадила пільги на українські товари й послуги. Тож, ймовірно, Рада прийматиме ще подальші рішення у митній політиці.
Більше немає критичного імпорту
З початку повномасштабної війни уряд ввів перелік критичного імпорту, який періодично поповнювався товарами. Тепер цей перелік для товарів скасували. Відтак більше немає обмежень на оплату товару в доларах чи євро, якщо цей товар не належав до критичного імпорту.
Валютне обмеження щодо оплати у валюті товарів не критичного імпорту знято. Рішення прогнозоване та обіцяне у зв'язку з відновленням імпортних податків,
– заявив Гетманцев.
Але для імпорту послуг обмеження по оплаті у валюті ще продовжують діяти в частковому обсязі.
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