С 1 июля отменили не только нулевое растаможивание автомобилей, но и приняли ряд других изменений, в первую очередь влияющих на импортеров.
Обратите внимание Почему инвестору важно быть активным в соцсетях
Пошлина вернулась, но могут быть льготы
В начале войны в Украине отменили налоги (НДС и пошлину) на ввозимые из-за рубежа товары. Но для бюджета очень важны поступления. На 5 месяце войны налоги вернули.
Однако новое законодательство предусматривает возможность применения льгот в таможенной по отношению к дружественной к Украине стране, которая также ввела льготы на украинские товары и услуги. Поэтому, вероятно, Рада будет принимать дальнейшие решения в таможенной политике.
Больше нет критического импорта
С начала полномасштабной войны правительство ввело перечень критического импорта, периодически пополнявшегося товарами. Теперь этот перечень товаров отменили. Следовательно, больше нет ограничений на оплату товара в долларах или евро, если этот товар не принадлежал к критическому импорту.
Валютное ограничение по оплате в валюте товаров некритического импорта снято. Решение прогнозировано и обещано в связи с возобновлением импортных налогов,
– заявил Гетманцев.
Но для импорта услуг ограничения по оплате в валюте еще продолжают действовать в частичном объеме.
Обратите внимание – Токаев хочет транспортировать нефть в обход россии: смотрите видео