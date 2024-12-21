У ПФУ попередили про зміни щодо пенсій: до чого готуватися українцям у 2025 році

У 2025 році зміниться тривалість страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію за віком. Жінки та чоловіки повинні будуть досягнути певного стажу, аби отримувати пенсійні виплати з 60 років.

Як зміниться страховий стаж у 2025 році

Так з 1 січня 2025 необхідно набути не менше 32 років страхового стажу, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Чи зможуть пенсіонери отримати допомогу від ООН у 2025 році

Тобто ті особи, що не мають достатнього страхового стажу у 60-річному віці, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року.

Водночас за наявності страхового стажу від 15 до 21 років, людина зможе вийти на пенсію та отримувати виплати у 65 років.

Важливо! Але якщо українець отримав менше ніж 15 років стажу, то у віці 65 років він або вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Тривалість стажу в Україні зростатиме

До 2028 року тривалість страхового стажу з кожним роком зростатиме.

Тобто, щоб вийти на пенсію в 60 років у 2028 році, потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу.

Зверніть увагу! З 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 та більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку особи.