Ситуація на крипторинку: чому зростає рівень жадібності
Джерело:ForkLog
Рівень страху та жадібності на ринку криптовалюти зростає. Цей показник уже досягає значень 2021 року.
Якого рівня досяг індекс жадібності
Вартість біткоїна зросла до 50 тисяч доларів. Одночасно з цим збільшився криптовалютний індекс страху та жадібності.
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Це значення найвище з осені 2021 року. Зараз індекс страху та жадібності складає 79 пунктів.Довідка Криптовалютний індекс страху та жадібності – це спеціальний інструмент, який визначає настрої користувачів на ринку, зокрема саме рівень емоцій страху та жадібності. Значення на шкалі варіюються від 0 до 100.
Яким раніше був цей індекс
Останні декілька років цей індекс мав значення не більш як 70 пунктів. А от уже з тогорічної осені учасники ринку почали демонструвати усе позитивніші настрої. Відповідно, показник індексу почав зростати.
Стан індексу страху та жадібності зараз/alternative.me
Розуміємо, що відновлення крипторинку спонукало його учасників до значної активності. Станом на тепер, відповідно до даних CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна уже наближається до 1 трильйона доларів.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.