Ситуація на крипторинку: чому зростає рівень жадібності

Рівень страху та жадібності на ринку криптовалюти зростає. Цей показник уже досягає значень 2021 року.

Якого рівня досяг індекс жадібності

Вартість біткоїна зросла до 50 тисяч доларів. Одночасно з цим збільшився криптовалютний індекс страху та жадібності.

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Це значення найвище з осені 2021 року. Зараз індекс страху та жадібності складає 79 пунктів.

Яким раніше був цей індекс

Довідка– це спеціальний інструмент, який визначає настрої користувачів на ринку, зокрема саме рівень емоцій страху та жадібності. Значення на шкалі варіюються від 0 до 100.

Останні декілька років цей індекс мав значення не більш як 70 пунктів. А от уже з тогорічної осені учасники ринку почали демонструвати усе позитивніші настрої. Відповідно, показник індексу почав зростати.



Стан індексу страху та жадібності зараз/alternative.me

Розуміємо, що відновлення крипторинку спонукало його учасників до значної активності. Станом на тепер, відповідно до даних CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна уже наближається до 1 трильйона доларів.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.