Як отримати гроші
Грошову допомогу можуть отримати службовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання. У такому випадку треба зробити довідку МСЕК про ступінь каліцтва або втрати працездатності.
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Право на допомогу можна реалізувати не пізніше ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності,
– написали у Міноборони.
Якщо військовий продовжує служити, йому потрібно подати рапорт до командира військової частини. Далі частина видає висновок щодо можливості призначення ОГД та надсилає його у міністерство. Там комісія ухвалює рішення про призначення виплати. У випадку погодження кошти виплатить сама військова частина.
Якщо військовий звільнився, він має звернутися до ТЦК, де стоїть на обліку. Далі процедура така ж, як і у попередньому випадку, але виплата надійде від військкомату.
Законодавством встановлюється чіткий перелік документів, які потрібно подати. Так, за місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних,
– додали у міністерстві.
Які документи знадобляться
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- номер банківського рахунку;
- довідка про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва);
- постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);
- довідка МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;
- витяг з наказу командира військової частини про виключення із списків у зв’язку зі звільненням.