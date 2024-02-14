Как получить деньги

Денежную помощь могут получить служащие, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание. В таком случае надо сделать справку МСЭК о степени увечья или потери трудоспособности.

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Право на помощь можно реализовать не позднее чем через 3 года после получения справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности,

– написали в Минобороны.

Если военный продолжает служить, ему нужно подать рапорт командиру воинской части. Далее часть выдает заключение о возможности назначения ОГД и направляет его в министерство. Там комиссия принимает решение о назначении выплаты. В случае согласования средства выплатит сама воинская часть.

Если военный уволился, он должен обратиться в ТЦК, где стоит на учете. Далее процедура такая же, как и в предыдущем случае, но выплата поступит от военкомата.

Законодательством устанавливается четкий перечень документов, которые нужно подать. Так, по месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных,

– добавили в министерстве.

Какие документы понадобятся

паспорт;

идентификационный номер;

номер банковского счета;

справка об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выдана командиром воинской части (в случае получения ранения, травмы, контузии, увечья);

постановление ВВК о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

справка МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;

выписка из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Обратите внимание! Те, кто уволился из ВСУ должны дополнительно подать выписку из приказа воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.