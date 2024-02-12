Почему зарплату Севера могут не учесть

Сергей Коробкин, независимый консультант издания "На Пенсии" объяснил, что сейчас при исчислении пенсии учитывают зарплату за период после 1 июля 2000 года. Зато выплаты, которые лицо получало ранее этой даты учитываются только по желанию украинца и при наличии первичных документов на основании которых была выдана справка.

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Очевидно, что сегодня у органов Пенсионного фонда Украины нет возможности направить соответствующий запрос в компетентные органы России. Есть еще один аспект. За работу в районах Крайнего Севера к зарплате начислялись льготные коэффициенты,
– сообщил Коробкин.

То есть, если предоставить справку о работе на Севере за 90-е годы – районные коэффициенты по ней придется вычесть.

За что могут не засчитать стаж

Страховой стаж могут не засчитать пенсионеру, если в его трудовой книжке неправильно указаны:

  • ФИО;
  • название предприятия;
  • подпись того, кто оформил трудовую книжку;
  • печать предприятия.

Также стаж могут не засчитать при некорректно записанных сведениях о начале и конце работы в трудовой:

  • дату принятия или увольнения;
  • название должности;
  • название предприятия;
  • номер и дата приказа о приеме или увольнении;
  • подпись и фамилия руководителя;
  • печать предприятия.