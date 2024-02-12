Почему зарплату Севера могут не учесть
Сергей Коробкин, независимый консультант издания "На Пенсии" объяснил, что сейчас при исчислении пенсии учитывают зарплату за период после 1 июля 2000 года. Зато выплаты, которые лицо получало ранее этой даты учитываются только по желанию украинца и при наличии первичных документов на основании которых была выдана справка.
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Очевидно, что сегодня у органов Пенсионного фонда Украины нет возможности направить соответствующий запрос в компетентные органы России. Есть еще один аспект. За работу в районах Крайнего Севера к зарплате начислялись льготные коэффициенты,
– сообщил Коробкин.
То есть, если предоставить справку о работе на Севере за 90-е годы – районные коэффициенты по ней придется вычесть.
За что могут не засчитать стаж
Страховой стаж могут не засчитать пенсионеру, если в его трудовой книжке неправильно указаны:
- ФИО;
- название предприятия;
- подпись того, кто оформил трудовую книжку;
- печать предприятия.
Также стаж могут не засчитать при некорректно записанных сведениях о начале и конце работы в трудовой:
- дату принятия или увольнения;
- название должности;
- название предприятия;
- номер и дата приказа о приеме или увольнении;
- подпись и фамилия руководителя;
- печать предприятия.