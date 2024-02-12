Чому зарплату Півночі можуть не врахувати

Сергій Коробкін, незалежний консультант видання "На Пенсії" пояснив, що нині при обчислені пенсії враховують зарплату за період після 1 липня 2000 року. Натомість виплати, які особа отримувала раніше цієї дати враховуються лише за бажанням українця та за наявності первинних документів на підставі яких було видано довідку.

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Очевидно, що сьогодні у органів Пенсійного фонду України немає можливості надіслати відповідний запит до компетентних органів Росії. Є ще один аспект. За роботу в районах Крайньої Півночі до зарплати нараховувалися пільгові коефіцієнти,

– повідомив Коробкін.

Нагадаємо! Згідно з діючими законами зарплата з північними коефіцієнтами може враховуватися при обчисленні пенсії, лише якщо йдеться про періоди роботи до 1991 року.

Тобто, якщо надати довідку про роботу на Півночі за 90-ті роки – районні коефіцієнти щодо неї доведеться відняти.

За що можуть не зарахувати стаж

Страховий стаж можуть не зарахувати пенсіонеру, якщо у його трудовій книжці неправильно вказані:

ПІБ;

назва підприємства;

підпис того, хто оформив трудову книжку;

печатка підприємства.

Також стаж можуть не зарахувати при некоректно записаних відомостях про початок та кінець роботи у трудовій: